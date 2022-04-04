وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، نصف مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: إنه تم تأمين أكثر من نصف مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام.

100 ألف عبوة:

وأضاف أنه تم توفير 100 ألف عبوة ماء زمزم و13 ألف حافظة سعة 40 لترًا في مصليات وساحات المسجد الحرام.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.