يواصل أكرم عفيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، تألقه مع فريقه منذ افتتاح مشوار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتبر أكرم عفيف من أفضل المهاجمين المشاركين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد مرور ثلاث جولات، حيث تألق اللاعب بشكل لافت مع الفريق القطري.

رقم مميز لـ أكرم عفيف:

وحقق اللاعب أكرم عفيف رقمًا قياسيًا خلال دور المجموعات الآسيوي 2022، كأكثر المهاجمين صناعة لـ الفرص برصيد 16 فرصة، متفوقًا على جميع منافسيه.

وجاء جونيور إيدميلسون لاعب نادي الدحيل القطري برصيد 13 فرصة في المركز الثاني، وخلفه ضرغام إسماعيل نجم فريق القوة الجوية العراقي برصيد 12 فرصة.

وتساوى كل من “أرسلانميرات أمانوف، إيفر بانيغا، سلمان الفرج، سانتي كازورلا”، بداية من المركز الرابع إلى الخامس برصيد 9 فرص لكل لاعب.

موعد الجولة الرابعة في دور المجموعات:

ومن المقرر، أن تقام فعاليات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا يومي الاثنين والثلاثاء 18 و 19 أبريل 2022.