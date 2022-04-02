أسفرت قرعة كأس العالم التي أقيمت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهة مرتقبة بين المنتخب الألماني ونظيره الإسباني بعد الوقوع معًا في المجموعة الخامسة.

وضمت المجموعة الخامسة “إسبانيا والفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا بالإضافة لـ ألمانيا واليابان”.

ألمانيا لا تخسر أمام إسبانيا في مجموعات كأس العالم:

سبق وتقابل المنتخب الألماني ضد نظيره الإسباني في دور المجموعات بـ كأس العالم، أكثر من مرة قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهم في نهائيات مونديال 2022، بدولة قطر.

والتقى المنتخب الألماني بـ إسبانيا في ثلاث مواجهات سابقة من قبل، وخلال هذه المواجهات لم يهزم المانشافت على يد الإسبان في أي مباراة.

ووفقاً لـ موقع الإحصائيات “أوبتا” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ستواجه ألمانيا إسبانيا في دور المجموعات لكأس العالم للمرة الرابعة”.

وأشار الموقع إلى أن الإسبان هو أكثر خصم واجهه المنتخب الألماني خلال دور المجموعات ببطولة كأس العالم، مضيفًا أن الألمان لم يهزموا في كل من تلك المباريات الثلاث السابقة.

مجموعات كأس العالم 2022:

ضمت المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا، بينما جاء في المجموعة الثانية كل من: إنجلترا وإيران وأمريكا والفائز من اسكتلندا وأوكرانيا وويلز، فيما ظهر في المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

وجاء في المجموعة الرابعة: فرنسا والفائز من الإمارات _ أستراليا وبيرو والدنمارك وتونس، والمجموعة الخامسة: إسبانيا والفائز من كوستاريكا_ نيوزيلندا وألمانيا واليابان، والمجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

وظهر في المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، والمجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.