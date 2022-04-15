حذرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من محاولات احتيالية للحصول على معلومات معينة، عبر انتحال صفة موظفيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، مخلية مسؤوليتها من هذه الادعاءات.

وقالت الأمانة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنها لاحظت وجود محاولات احتيالية جرت للحصول على معلومات معينة عبر ادعاءات مضللة وانتحال صفة موظفي الأمانة العامة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وأضافت أنه رغم أن هذه الرسائل تبدو حقيقية ويشار فيها إلى أحداث جارية، إلا أن هذه الرسائل لا تمت للأمانة العامة بأي صلة، وقد تتضمن أيضًا روابط غير حقيقة أو ملفات احتيالية.

وشددت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب الحذر من تلك الادعاءات، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الرسائل وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.