إطلاق الخدمات المساندة للرخص التجارية عبر منصة بلدي في القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إطلاقها للخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة بلدي التي تهدف من خلالها إلى تحسين تجربة عملاء الرّخص التجارية بتقديم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتهم التجارية بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات، أو الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات.

الخدمات المساندة:

وبيّنت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجارية، تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية.

وأكدت أنّ جميع الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة بلدي، يمكن للعملاء الاستفادة منها في أي وقت، ومن أي مكان.

وتجدر الإشارة إلى توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أدلة إرشادية تمكّن العملاء من التعرّف على كيفية الاستفادة من الخدمات المساندة، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: هنا.