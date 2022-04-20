أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه لا صحة لشائعات إزالة بعض الأحياء السكنية في المنطقة.

شائعات:

وقالت الأمانة في بيان لها: إنه إشارة إلى الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خرائط جوية تشير إلى التوجه لإزالة بعض الأحياء السكنية، فإنه لا صحة لتلك الشائعات على الإطلاق، وأن الصور المتداولة هي نسخة مجتزأة لمشروع دراسة مقترحة لتحسين المشهد الحضري وتحديد احتياجات ومتطلبات الأحياء السكنية المستهدفة بما يعزز جودة الحياة فيها ضمن برنامج أنسنة المدينة.

مشاريع جديدة:

وشددت أمانة المدينة المنورة على أن المشاريع الجديدة والتطويرية يتم الإعلان عنها عبر المنصات الحكومية لكافة الجهات الحكومية في المدينة المنورة.