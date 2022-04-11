دعت أمانة المدينة المنورة ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي” وذلك قبل موعد بدأ المرحلة الثانية من الحملة والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك والمقررة مطلع يوليو المقبل.

المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى

وحددت أمانة المنطقة المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى من الحملة على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة والتي يبلغ عددها 11 طريق وهي ( طريق أبي ذر الغفاري، طريق أبي بكر الصديق، طريق المطار، طريق العباس بن عبادة، طريق الهجرة، طريق السلام، طريق خالد بن الوليد، طريق الملك فهد، طريق الملك عبدالعزيز، طريق الملك عبدالله، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان ) .

تسوير الأراضي الفضاء

وتهدف هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي وقتً سابق إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها وحمايتها من التعديات فضلاً عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرقات و الشوارع ورفع جودة الحياة.