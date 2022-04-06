عقدت أمانة جدة اليوم اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز التنسيق المشترك، وسبل الدعم والتمكين لمشاريع الإسكان القائمة والمشاريع المستقبلية في المحافظة، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

خطط أمانة جدة المستقبلية

واستعرض الاجتماع أوجه التنسيق لدعم المشاريع السكنية وتوفير الأراضي للمشاريع المستقبلية، ومناقشة التحديات والحلول، إضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لساكني المحافظة، وجعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل المدن العالمية قابليةً للعيش، وزيادة نسبة التُملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.