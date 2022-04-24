وجهت أمانة جدة، اليوم السبت، تنبيهات لملاك الأراضي الفضاء بالمحافظة بشأن الموعد النهائي لتسوير أراضيهم ضمن المرحلة الأولى لتسوير الأراضي الفضاء.

المرحلة الأولى للتسوير:

وأوضحت الأمانة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أنه على ملاك الأراضي الفضاء الواقعة على طريقي الأمير ماجد والأمير محمد بن عبدالعزيز، بالمحافظة سرعة تسوير أراضيهم ضمن المرحلة الأولى للتسوير قبل تاريخ 1/ 7/ 2022م.

تفاصيل عقوبة المخالفات:

وأضافت أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد التاريخ المذكور يعرض مالك الأرض للغرامات والجزاءات الواردة في لائحة المخالفات البلدية، حيث تكون تكلفة المخالفات 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر المخالفة في حال عدم التسوير.