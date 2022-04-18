نعى أمراء وإعلاميون ومواطنون الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والدة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، والتي توفيت إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.

وفاة الأميرة لولوة بنت فهد:

وأصدر الديوان الملكي بيانًا جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى على الفقيدة يوم غد الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

أمراء ينعون الأميرة لولوة:

ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الفقيدة وكتب قائلًا: اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد: اللهم إني أسألك بنور وجهك الكريم وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تغفر وترحم عمتي لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واحشرها مع نبينا محمد ﷺ وأسكنها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب وموتى المسلمين.

بدوره، كتب نواف بندر التمياط: رحم الله الأميرة لولوة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية وأبناء وبنات الملك فهد رحمه الله.

وعلق فهد بن عبدالعزيز: انتقلت إلى رحمة الله الأميرة لولوة بنت الملك فهد رحمهما الله، اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

إعلاميون ينعون الأميرة الراحلة:

وكتب الإعلامي فواز الشريف: خالص العزاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة في وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز، وصادق الدعاء والرجاء رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

ونعى الإعلامي عبدالله بن زنان الأميرة الراحلة بقوله: رحم الله الأميرة لولوة وغفر الله لها وأسكنها جنات النعيم، عزائي للأسرة المالكة وذوي الفقيدة، وأسأل الله أن يجبر قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

وقدم الإعلامي سامي الجابر العزاء بقوله: اللهم ارحم الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز، اللهم اغفر لها وارحمها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.