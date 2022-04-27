تنزلت أمطار الرحمة والبركة على المسجد النبوي ليلة 27 رمضان فيما يستعد الزوار والمصلون لأداء صلاة العشاء والتراويح.

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امطار الرحمة على مسجد رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

تصوير :

🔸اسامة الاحمدي🔸 pic.twitter.com/AbPemU3CMp

— فريق طقس المدينة (@we_madinah) April 27, 2022

وكانت أمطار المدينة التي هطلت اليوم، رسمت البهجة على أهالي منطقة المدينة المنورة، حيث امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة لتكوّن لوحات طبيعية بين جريان الأودية والشعاب والشلالات المائية المتدفقة من المرتفعات.

وابتهج المواطنون والمقيمون وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمطار في ساحات المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية التي يحرص زوار طيبة الطيبة على زيارتها مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.