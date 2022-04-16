نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ومنطقة نجران، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق.