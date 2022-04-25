نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الرياض ومحافظات الحريق, والخرج, والدرعية, والدلم, والرين, والمزاحمية, وحوطة بني تميم, وضرما، والمناطق المفتوحة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران ، جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة.