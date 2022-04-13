وجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن الطقس غير المستقر على المنطقة الشرقية.

رياح وأمطار:

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء.

كما توقع المركز أن تكون الحالة على مناطق الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.