هطلت أمطار غزيرة، اليوم، على الحرم المكي، وسط دعاء وابتهالات ضيوف الرحمن، وأجواء روحانية عالية.

رشات من المطر مع الجو الإيماني تتساقط الأن في مكة المكرمة حرسها الله جعلها الله امطار خير وبركة pic.twitter.com/wAHLEehyxC

— نواف بن حماد الجمعة (@nawaf_AlOtibii) April 24, 2022

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد استمرار الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة على الخرمة والمويه وتربة ورنية.

رياح وبرد وسيول:

وقال مركز الأرصاد: إن الحالة لها تأثيرات مصاحبة منها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، حيث تستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.