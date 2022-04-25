هطلت أمطار غزيرة، اليوم، على الحرم المكي، وسط دعاء وابتهالات ضيوف الرحمن، وأجواء روحانية عالية.
رشات من المطر مع الجو الإيماني تتساقط الأن في مكة المكرمة حرسها الله جعلها الله امطار خير وبركة pic.twitter.com/wAHLEehyxC
— نواف بن حماد الجمعة (@nawaf_AlOtibii) April 24, 2022
وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد استمرار الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة على الخرمة والمويه وتربة ورنية.
امطار الحرم المكي الان😍🌨
زخات مطَر ورمضان فكيف للرُوح أن لا تبتهَج🤍💦😍.#مكه_الان #رمضان #العشر_الاواخر pic.twitter.com/obNZVCix2z
— Quran (@Quran1818) April 24, 2022
رياح وبرد وسيول:
وقال مركز الأرصاد: إن الحالة لها تأثيرات مصاحبة منها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، حيث تستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.
امطار الحرم الان😍 #مكه_الان
٢٣ رمضان ١٤٤٣هـ #ليلة_٢٤#ولي_العهد #البيعة_الخامسة #بنك_البلاد pic.twitter.com/8fucvE7VJ5
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) April 24, 2022
توقعات الأرصاد اليوم:
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
اترك تعليقاً