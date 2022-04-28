أظهرت لقطات الأمطار المتوسطة التي هطلت اليوم الخميس على مدينة الرياض.

ووثقت “المواطن” الأجواء في الرياض، حيث من المتوقع أن تستمر الحالة حتى مساء اليوم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.