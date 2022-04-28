وجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة وتحديداً الليث وغميقة.

أمطار وأتربة وسيول:

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة عبارة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع شبه انعدام في الرؤية.

ولفت الأرصاد إلى أن الحالة تنتهي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.