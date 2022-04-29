نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران.

رياح وبرد وسيول:

وتشمل الحالة تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبحسب المركز الوطني لـ الأرصاد فمن المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.