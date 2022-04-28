توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة، وأحياناً غزيرة وحبات برد خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس 27 رمضان حتى صباح الجمعة 28 رمضان.

خريطة الحالة:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم مع غبار.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.