استعرضت رئاسة أمن الدولة بعض أساليب الاحتيال المالي.

أساليب الاحتيال المالي:

وقالت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن أساليب ممارسي الاحتيال المالي منها انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات حكومية وطلب معلومات الحساب لإيداع مبالغ مالية مستحقة، وكذلك انتحال صفة مؤسسات وشركات استثمارية معروفة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية.

تزييف مواقع ورسائل:

ومن أساليب الاحتيال كذلك، تزييف مواقع إلكترونية للحصول على المعلومات بطريقة غير قانونية، وكذلك إرسال رسائل مزيفة تنتحل صفة شركات تجارية معروفة.