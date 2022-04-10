يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، وذلك يوم الأحد القادم 9 رمضان الموافق 10 إبريل بفندق كمبينسكي العثمان.

توفير 200 وحدة سكنية:

وأوضح مدير عام الجمعية، عبدالله الخالدي، أن الجمعية تسعى لتوفير 200 وحدة سكنية مؤثثة تؤمن الحياة الكريمة والمسكن الآمن للأيتام واليتيمات للمساهمة في تغيير حياتهم وتمكينهم، وأضاف بأنه سبق أن وقعت الجمعية اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية؛ بهدف العمل على توفير 1000 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم.

تكريم الداعمين:

وأضاف: سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح الذين ساهموا في تأمين مساكن الأيتام واليتيمات من خلال تمليكهم لوحدات سكنية، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، مشيرًا أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.