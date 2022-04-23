وجه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، بتقديم كافة سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.

رفع نتائج التحقيقات:

كما وجه أمير الشرقية الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

بيان الشرطة:

وصدرت الشرطة في المنطقة الشرقية بيانًا قالت فيه: “قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة 4 أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف”.

وتابعت الشرطة أنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.