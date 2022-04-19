رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، أكف الضراعة مبتهلًا إلى الله عز وجل أن يرحم والدته الأميرة لولوة بنت فهد بن عـبدالعزيز وأن يسكنها الفردوس الأعلى وذلك بعد أن وارى جثمانها الثرى.

وكانت جموع غفيرة قد أدت صلاة الميت عقب صلاة العصر اليوم، على الأميرة الراحلة- رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

سمو الأمير #فيصل_بن_خالد_بن_سلطان

أمير منطقة #الحدود_الشمالية يحمل جثمان

والدته الأميره #لولوه_بنت_فهد_بن_عـبدالعزيز

رحمها الله وغفر لها واسكنها الجنة ..@fksalsaud pic.twitter.com/lqBiNwKjRf — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) April 19, 2022

أمير الشمالية يقف على قبر والدته

وقد حمل أمير الشمالية جثمان والدته على كتفه، ووقف على قبرها بعد الفراغ من الدفن يدعو الله لها بالرحمة والمغفرة الواسعة.

وكان من بين من أدى الصلاة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.