أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أن المنطقة تمتلك المقومات والبنية الأساسية لإقامة المهرجانات والأنشطة المرتبطة باقتصاديات الإبل، مستعرضًا تدعيم اقتصاديات الموروث.

استكمال إجراءات إقامة المهرجان :

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع استكمال إجراءات إقامة مهرجان الإبل بالمنطقة في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور المدير التنفيذي لنادي الإبل بندر القحطاني.

ونوّه أمير منطقة عسير بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الإبل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لدعم اقتصاديات الإبل وتدعيم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور نادي الإبل الذي أسهم في تعزيز هذا النشاط الاقتصادي المهم، مشيرًا إلى أن المنطقة مؤهلة للإسهام في تعزيز الجهود الرامية لدعم اقتصاديات الإبل، ولتصبح المنطقة منظومة كاملة من الاقتصاديات التي تدعم اقتصاد الوطن.

الدعم الذي يقدمه نادي الإبل :

واستمع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع إلى شرح عن الدعم الذي يقدمه نادي الإبل للمُلاّك في منطقة عسير تحقيقًا للأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.

كما تطرّق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في دعم مزادات الإبل، وبحث عدد من المواضيع التي تسهم في دعم قطاع وملاك الإبل ودعم اقتصاديات الموروث بالمنطقة.