علق أمين منطقة حائل سلطان الزايدي على مقطع متداول لرئيس بلدية محافظة بقعاء لحظة دخوله إحدى المناسبات الرمضانية في المحافظة والذي آثار حالة من الجدل بعد تكوين دائرة بشرية لحمايته من الجماهير.

تصرف عفوي

وقال أمين منطقة حائل سلطان الزايدي، إن تصرف رئيس بلدية محافظة بقعاء كان عفويًا.

وأضاف الزايدي: “الاحتفال مقام من قبل جمعية غير ربحية، وهي مسؤولة عن التنظيم ورئيس البلدية وفق المشهد لا يعلم عنه خصوصًا أنه احتفال تعليمي وأطفال مدارس.

وتابع الزايدي “من المفترض أن يكون لدى رئيس البلدية حس أفضل لحظة وصوله”.