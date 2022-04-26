شدد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنمار الحائلي يؤكد جاهزية الفريق:

وقال أنمار الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC: “الاستعدادات عالية للجولات الخمس المتبقية للدوري، ومواصلة السعي لتحقيق اللقب، وبإذن الله نحقق الدوري بدعم ومؤازرة جمهور الاتحاد”.

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

موقف أحمد حجازي وأزمة حمدالله:

وبشأن جاهزية المدافع المصري أحمد حجازي للمشاركة في المباريات، قال أنمار الحائلي: “حجازي الآن في مرحلة التأهيل، ولا أستطيع معرفة مدى جاهزيته لمباراة الفتح، لكن لدي ثقة في جميع اللاعبين الاتحاديين”.

وعن رده على خطاب لجنة الاحتراف بخصوص المغربي عبدالرزاق حمدالله، قال الحائلي: “القضية منظورة، ونثق في الاتحاد السعودي، ولو كان هناك حق لنادي النصر سيحصل عليه، وإذا كان هناك حق للاتحاد صدقني سوف نأخذه”.