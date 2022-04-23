انطلق مهرجان الحريد الـ18 في جازان، وسط مظاهر صيد أهالي فرسان سمك الحريد “ببغاء البحر” الذي يزور الجزر مرة في كل عام في ظاهرة عرفها الأهالي منذ مئات السنين.

صيد الحريد:

ووثقت لقطات عملية صيد سمك الحريد، حيث يقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيره بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص ليتم إغلاق الشباك على مجموعات من تلك الأسماك وجرها إلى موقع قريب من الشاطئ، حيث ينتظر على طرفه أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.

وضم المهرجان معرض الحرف والمسابقات البحرية والألعاب الشعبية الفرسانية، فيما يستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام للتعريف بالعادات والتقاليد والحرف والمشغولات اليدوية بمحافظة جزر فرسان.

دراسات على الظاهرة:

وشهد المهرجان حضور عدد من الأمراء والمسؤولين على رأسهم أمير جازان الأمير محمد بن ناصر الذي أكد أنه تجرى دراسات على ظاهرة الحريد بفرسان، ويتم العمل على تسويق وتطوير المنطقة بما تمتلكه من مقومات ومميزات نسبية متعددة.

لفتة أبوية:

كما احتضن أمير جازان طفلين بأبوة حانية، ولبى رغبتهما بالسلام عليه خلال رعايته للمهرجان.

وشارك أمير جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز أهالي فرسان صيد سمك الحريد، كما تابع نائب أمير جازان المشرف العام على المهرجان كافة تفاصيل ومجريات فعاليات ليالي الحريد.

كشافة وأهازيج ومسابقات:

المهرجان شهد مشاركة العديد من القطاعات منهم رواد كشافة المنطقة، كما اشتمل على أهازيج أهالي فرسان الخاصة بالصيد، بالإضافة إلى عدد من المسابقات البحرية والعروض الشعبية بشاطئ الغدير.

تبرع بالدم:

أيضًا، شاركت صحة جازان ممثلة بإدارة بنوك الدم في مهرجان الحريد بعربة التبرع بالدم المتنقلة ونفذت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى فرسان العام.

رواد كشافة منطقة جازان تشارك في مهرجان الحريد نسخته 18 لعام 2022 pic.twitter.com/0MgD8ht9Yw — مكتب رواد كشافة جازان (@rwad_scout_jaz) April 22, 2022

وفي هذا الوقت من كل عام يقطع سمك الحريد رحلة طويلة قادمًا من الشواطئ الهندية هربًا من الحيتان المفترسة والأمواج الهائجة، وينتهي المطاف بكثير منها على شاطئ الحصيص في فرسان.