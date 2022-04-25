يواصل سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه، بصحبة الزعيم خلال الموسم الحالي، حيث يقدم أداءً مميزًا على المستوى المحلي والقاري.

صاروخية الدوسري تنقذ الهلال:

وحسم الزعيم تأهله إلى دور الستة عشر، منذ الجولة الرابعة، بعد تفوقه على استقلال دوشنبه الطاجيكي، بثلاثة أهداف دون رد، ليكون أول الفرق التي حسمت بطاقة الصعود.

وتعادل الهلال مع الشارقة الإماراتي، في الوقت القاتل بهدف لـ سالم الدوسري، حيث أنقذ الزعيم من هزيمة مؤكدة، في الجولة الخامسة، بعد أربعة انتصارات متتالية.

مساهمات الدوسري مع الهلال:

ويقدم الدوسري إحصائيات مُثيرة مع نادي الهلال هذا الموسم، حيث قدم مساهمات تهديفية قوية لـ الزعيم في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم.

وسجل سالم الدوسري 13 هدفًا، في كل البطولات فضلًا عن ست تمريرات حاسمة، ليكون الموسم الحالي من أقوى المواسم لنجم نادي الهلال، على المستويين المحلي والقاري.