نجح فريقا الهلال والفيصلي في تسجيل أهداف قاتلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، فيما تلقى التعاون هزيمة في الدقائق الأخيرة.

تعادل الهلال من ركلة جزاء

ولعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وكادت أن تنتهي المباراة بهزيمة الزعيم، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف التعادل عند الدقيقة 96 من ركلة جزاء.

وساهم التعادل في تأكيد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا كمتصدر مجموعته، وحافظ على سجله خالٍ من الهزائم بـ4 انتصارات وتعادل.

الفيصلي يسجل هدفًا قاتلًا

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الأسترالي مارتن بويل في تسجيل هدف التعادل في شباك الوحدات الأردني عند الدقيقة 93، بعدما تقدم الأخير عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

هزيمة التعاون

على الجانب الآخر، فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الحفاظ على تقدمه ضد الدحيل القطري بنتيجة 3/2 حتى الدقيقة 84، ليتلقى هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويخسر برباعية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون فرصة تصدر المجموعة، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز على باختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة، من أجل الصعود ضمن أفضل ثوان.