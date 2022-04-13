عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة الأربعاء، على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدتشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.

تبادل:

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة بثّت عبر تطبيق تلغرام: “أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حاليًّا” لدى الروس.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في وقت سابق الثلاثاء، القبض على ميدفيدتشوك، أقرب حلفاء الرئيس بوتين وأكثرهم نفوذًا في أوكرانيا.

أسر ميديفيدشوك:

ونشر الرئيس الأوكراني صورة عبر الإنترنت تظهر ميديفيدشوك بشعر مبعثر وموثق اليدين مرتديًا بزة الجيش الأوكراني.

وأشار الرئيس الأوكراني عبر قناته على تطبيق تلجرام إلى “عملية خاصة نُفّذت بفضل جهاز الأمن الأوكراني”.