واصل النجم الكيني مايكل أولونغا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

أولونغا يخطف الأنظار:

ونجح أولونغا في هز الشباك مع الدحيل القطري للمباراة السابعة على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا، وكان آخرها هدفه ضد سباهان الإيراني.

وسجل أولونغا 10 أهداف مع فريقه من 16 تسديدة مباشرة على المرمى، ليكون معدل تسجيله للأهداف، هدف كل 61 دقيقة لعب في بطولة دوري أبطال آسيا.

الدحيل يحقق فوزه الأول:

ولعب الدحيل ضد سباهان الإيراني على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الفريق القطري في الفوز بهدف دون رد.

وتقدم الفريق القطري إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ليحقق أول فوز في المسابقة، بعد خسارته في الجولة الأولى ضد التعاون.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان عند 3 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، وحل التعاون ثالثًا بـ3 نقاط أيضًا، يليه باختاكور الأوزبكي بالرصيد ذاته.