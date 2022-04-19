كشفت الصحف البريطانية- منذ قليل- عن وفاة نجل كريستيانو رونالدو المولود حديثًا، وكان من المنتظر ولادة توأم، ذكر وأنثى، بحسب ما أعلن نجم مانشستر يونايتد، 37 عامًا، وجورجينا رودريغيز، 28 عامًا، في أكتوبر الماضي.

وأكد بيان صادر عن الزوجين وفاة طفلهما، ووصفاه بأنه ألم كبير، وأعلنوا أيضًا أن طفلتهما نجت من الإجهاض المبكر الذي تعرضت له جورجينا.

وتابع البيان: ببالغ الحزن، نعلن وفاة طفلنا الرضيع، هذا هو أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي من الوالدين، لقد دمرتنا جميعًا هذه الخسارة، لكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة وتعطينا بعض الأمل والسعادة، مضيفًا: نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل رعاية ودعم قدموه لنا، ولكننا نطلب بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية.

واختتم البيان قائلًا: طفلنا الصغير، أنت ملاكنا، سنحبك دائمًا.

وكان قبل ذلك، أظهر منشور لرونالدو وجورجينا صور الموجات فوق الصوتية لتوأمهما، إلى جانب صورة لأطفاله الأربعة وهم يسبحون معًا.

أطفال كريستيانو رونالدو:

الابن الأكبر لرونالدو هو كريستيانو جونيور، 11 عامًا، ووُلد في الولايات المتحدة عام 2010 لكنه عاد إلى مدريد لينشأ في إسبانيا، وهوية والدته غير معروفة، كما أن هناك التوأم إيفا وماتيو، أربعة أعوام، وقد ولدا من خلال أم بديلة، وبعد شهر واحد فقط من استقبالهما، أعلن هو وجورجينا أنهما يتوقعان طفلهما الأول معًا، حيث تشارك جورجينا ابنتها ألانا، ذات الثلاثة أعوام، مع كريستيانو.

ويُذكر أن كريستيانو رونالدو تعرف على جوروجينا وهي تعمل كبائعة في متجر غوتشي العالمي في عام 2016، ومنذ ذلك الوقت استمرت علاقتهما بنجاح، وأعلن نجم مانشستر أنه يريد إنجاب 7 أطفال، ليطابق رقم قميصه CR7.

ولعب كريستيانو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في كل من ريال مدريد ويفنتوس ومانشستر يونايتد.