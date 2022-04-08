حدد نادي الاتحاد أول صفقة له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بقرار من المدرب الروماني كوزمين كونترا.

سبب الاهتمام بـ شيخو كوياتي:

العميد يفكر في التعاقد مع اللاعب السنغالي شيخو كوياتي نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي لتدعيم منطقة خط الوسط الدفاعي لديه.

العميد يحدد بديل كريم الأحمدي:

ويأتي ذلك بعدما لم يتمكن العميد من التعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري الذي يقترب من التجديد للزمالك، وسيكون كوياتي بديلًا للمغربي كريم الأحمدي الذي رحل عن العميد بعد إصابته بالفترة الأخيرة.

ويرغب الاتحاد في التتويج بلقب دوري المحترفين بعدما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الفيحاء من دور قبل النهائي.