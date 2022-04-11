بعد مطالبات عديدة، وفترة زمنية طويلة، تم الإعلان الذي أسعد إعلاميي وإعلاميات عسير عن وجود فرع لهيئة الصحفيين بعسير ؛ ولكن !!!

حدث ما لم يكن في الحسبان فالبداية غير مشجعة، فبعد ترشيح مدير الفرع، اختار الأعضاء عن طريق رسائل الواتس، وكأنه يريد أن يضع الإعلاميين أمام الأمر الواقع بعد الترشيح، رسائل تُرسل على الخاص في الواتس، ومفادها ودنا نرشحكم معنا موافق أو لا !

وكأن الترشيح بالهوى أو العلاقة الشخصية.

تم الإعلان عن المرشحين وكانت المفاجأة لدى مختلف الإعلاميين في عسير، إذ خلت القائمة وبنسبة 80% من أسماء إعلامية مؤثرة كان ولا زال لها دور كبير، وأثر جميل في إنعاش الحركة الإعلامية في المنطقة.

وكان من المفترض من مدير الفرع أن يجمع إعلاميي المنطقة من مختلف مدنها ومحافظاتها، ويفتح المجال لمن يرغب في ترشيح نفسه لأي منصب وبعدها يتم التصويت لكي تكون الرؤية واضحة والترشيح أمام الملأ، لا عبر الجوال وبشكل خاص!!!!!!

وبعد الإعلان عن الأسماء وردة فعل الإعلاميين والإعلاميات، أرادوا امتصاص الغضب، فوضعوا في كل منطقة مندوب لهم وكان حالهم يقول ……..

ورغم كل ذلك لا أحد يعلم كيفية اختيار الأعضاء، وما هي المعايير التي تم بها اختيارهم وتفضيلهم على غيرهم، ولماذا أبعدت أسماء مميزة عن هذا الفرع ؟ ولماذا كل شي تم عن طريق رسائل الجوال ؟ وأين مقر الفرع الذي لا يعرف حتى الآن؟ وأين فعالياته وأنشطته ودوراته التدريبية المتنوعة؟!! وأين وأين وأين؟!!!

فيما اكتفوا بحساب “تويتر”، ومحتواه طلب الانضمام للفرع، وليته مجاني بل ادفع لتحصل على البطاقة، وبعدها لا نقدم لك شيء… في الحقيقة أن الواقع يقول: “أين عمل وإنتاجية فرع هيئة الصحفيين في عسير؟!!