أوضح إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هدف المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، الوصول لما هو أبعد من دور ثمن النهائي.

وتحدث القاسم لـ برنامج “ملعب SBC” قائلًا: “بالطبع هدفنا إعداد المنتخب السعودي قبل البطولة على أكمل وجه، ولن ندخر جهد للمنتخب، هذه بطولة عالمية يشارك فيها أقوى 32 منتخب على وجه الكرة الأرضية”.

الأخضر يطارد لما هو أبعد من دور الـ16:

وأضاف القاسم: “بكل تأكيد هدفنا الوصول لما هو أبعد من دور ثمن النهائي بالمونديال، والدوري سيتوقف قبل البطولة بشهر أو 45 يومًا من أجل إعداد المنتخب على أكمل وجه”.

يستعد المنتخب السعودي في نوفمبر المقبل لخوض مواجهات قوية في كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة من مباريات المونديال.

الأخضر سبق له أن خاض 16 مباراة في 5 نسخ سابقة شارك فيها في كأس العالم، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر 11 لقاء.

المنتخب السعودي فاز على المغرب وبلجيكا في مونديال 1994 وعلى مصر في مونديال 2018، بينما تعادل مع منتخبي جنوب إفريقيا وتونس في مونديالي 1998 و2006 على الترتيب.