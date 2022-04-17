أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلة “إثرائيات” الصادرة عنه؛ ليكون منصة رقمية ثقافية تُعنى بشؤون الفنّ والثقافة والإبداع، وذلك بعد أن أصدرت 15 عددًا منذُ إطلاقها في أبريل 2020.

جسور تواصل

وشكّلت المجلة جسور تواصل مع مجموعة من الفنّانين الذين زيّنت أعمالهم أغلفة المجلة، إلى جانب مشاركات مُثرية ومقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع الفني والثقافي في المملكة إلى جانب سفراء وممثّلين الدول، والعديد من الشخصيات القيادية والفنانين والأدباء والمفكرين المتميزين بأرشيفهم الفنّي ومخزونهم الإبداعي.