استعرض برنامج ذات المذاع على قناة السعودية ماذا تقول ذات تركي الفيصل.

وقال الفيصل من خلال البرنامج: إن أجمل إنسان هو الذي يتمتع بأخلاق عالية، أما أجمل هدية هي الكرم، وأكبر هزيمة هي ما يفشل الإنسان في تنفيذه رغم وجود رغبة النجاح فيه.

أهم انتصار:

وبالنسبة إلى أهم انتصار رأى الفيصل أنه التغلب على النفس، أما أفضل معلم فهو الله تعالى من خلال كتابه الكريم.

ورأى تركي الفيصل أن أجمل يوم هو كل يوم، أما أسوأ شعور هو الملل، وبالنسبة إلى أصعب موقف فأكد أنه لم يجربه.

أهم نصيحة:

وتابع أن أجمل شيء هو الطبيعة، وأكبر خطأ أن يعتقد الإنسان أنه صح في كل الأمور، وبالنسبة إلى أسهل عقبة فهي الخطوة الأولى في الصباح، وأخيرًا رأى أن أهم نصيحة هي “اتقِّ شر من أحسنت إليه”.