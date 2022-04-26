يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا ثقيلًا، على نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

التعاون ضد باختاكور:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذئاب ضد الفريق الأوزبكي، الليلة، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

ويبحث نادي التعاون عن فوز الأول ضد نادي باختاكور في ثاني مواجهات الفريقين، في دوري أبطال آسيا، حيث حسم الفريق الأوزبكي المقابلة الأولى بـ الفوز بهدف نظيف.

أرقام مميزة لـ التعاون:

وقدم التعاون أداء مميزًا في دوري أبطال آسيا، حيث يبحث الذئاب عن بطاقة التأهل ضد نادي باختاكور الأوزبكي، من أجل الصعود ضمن أفضل ثلاث ثوانٍ بالسباق القاري.

وتمكن نادي التعاون من تسديد 9 تسديدات على المرمى في مواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا، وبهذه التسديدات عادل الفريق أعلى حصيلة له من هذا النوع في البطولة.

وكان التعاون قد حقق أعلى حصيلة له في دوري أبطال آسيا، من حيث التسديدات في عام 2017، أثناء مواجهة نادي الاستقلال ونادي لوكومتيف طشقند.

وسجّل التعاون أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد بدوري أبطال آسيا في هذا الموسم، حيث أحرز لاعبو سكري القصيم 9 أهداف، خلال خمس مواجهات.

وكان لاعبو الذئاب قد سجّلوا 7 أهداف في عام 2017 و4 أهداف في عام 2020، وبذلك يكون التعاون قد قدم موسمًا جيدًا على مستوى الأرقام القياسية له في البطولة.