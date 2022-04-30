يواصل البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تألقه مع الليوث، في بطولتي دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

الشباب ضد النصر:

ومن المقرر، أن يعود نادي الشباب إلى السباق المحلي، عن طريق نادي النصر يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 مايو، عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مواجهة الشباب والنصر، في الجولة الـ26، في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، إستاد جامعة الملك سعود.

أرقام مميزة لـ كارلوس جونيور:

ويٌعد كارلوس جونيور أحد العناصر الأساسية لـ الشباب، خاصة في دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعتبر أبرز لاعبي الفريق.

وقدم البرازيلي كارلوس جونيور أرقامًا مُميزة في كل البطولات مع نادي الشباب والمنتخب، حيث ساهم في 30 هدفًا بواقع 26 هدفًا، وأربع تمريرات حاسمة.

وأحزر البرازيلي 10 أهداف في دوري محمد بن سلمان، وقدم 3 تمريرات حاسمة، فضلًا عن 5 أهداف في دوري أبطال آسيا، وسجل 4 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.