يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهاته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ضد نادي الجزيرة الإماراتي، في الجولة الأخيرة، غدًا.

الشباب ضد الجزيرة:

ومن المقرر أن يقابل نادي الشباب خصمه الجزيرة الإماراتي، غدًا الثلاثاء 26 إبريل، عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان الشباب قد حقق الفوز على الجزيرة الإماراتي، في ذهاب دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بثلاثية نظيفة، ويمني النفس بتكرار النتيجة الإيجابية.

رقم مميز لـ الشباب:

وحقق الليوث أفضلية على نادي الجزيرة الإماراتي؛ حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل مرة، مقابل فوز وحيد للثاني، ويسعى الشباب لاستكمال التفوق.

وسجل لاعبو الشباب تسعة أهدف في مرمى الجزيرة الإماراتي، فيما تلقت شباك الليوث ستة أهدف، وبهذا الرقم يكون الشباب قد حقق رقمًا مميزًا على حساب نادي الجزيرة الإماراتي ينتظر مضاعفته غدًا.

ولم يُسجل نادي الشباب أهدافًا في شباك الفرق التي واجهها في دوري أبطال آسيا، أكثر مما سجل في مرمى الجزيرة الإماراتي، حيث من المنتظر أن يزور نجومه المرمى مرة أخرى غدًا.