يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا أمام الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا، ما يحفزه للتألق خلال مواجهة الشارقة اليوم.

الزعيم في مواجهة الشارقة

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من الشارقة الإماراتي، الريان القطري واستقلول الطاجيكي.

ويواجه الزعيم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يتألق أمام الفرق الإماراتية

وقبل مواجهة الشارقة، لم يسبق للزعيم أن خسر عند استضافة فريق إماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر 4 مواجهات على أرضه ضد الفرق الإماراتية، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز، لتدشين انطلاقة قوية في النسخة الحالية.