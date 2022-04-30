يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا، على نظيره نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ26، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الفيحاء:

ومن المقرر، أن يلتقي نادي الهلال ضد الفيحاء، يوم الثلاثاء المقبل، 3 مايو، عند الساعة 7:10 مساءً، بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك سلمان.

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان، برصيد 49 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 60 نقطة، فيما يأتي نادي الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

أرقام ترجح كفة الهلال:

ويرغب نادي الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية على الفيحاء من أجل مُنافسة نادي الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق وتقابل نادي الهلال مع الفيحاء في جميع المسابقات، في سبع مباريات، حقق الزعيم الفوز في أربع مواجهات، فيما تفوق البرتقالي في لقاء وحيد، وحسم التعادل في مباراتين.

وتمكن لاعبو الزعيم من زيارة شباك الفيحاء 11 مرة، فيما استقبلت شباكهم 5 أهداف، ليحقق الهلال أفضلية كبيرة على البرتقالي في المواجهات التاريخية.

ونجح نادي الفيحاء في التعادل مع الهلال في آخر مواجهة جمعت الفريقين، في دوري محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الحالي، حيث انتهت نتيجة اللقاء بدون أهداف.