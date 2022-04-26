يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الريان القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد الريان:

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال ضد الريان القطري، غدًا الأربعاء، عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وحسم الهلال مقعده بدور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، منذ الجولة الرابعة في دور المجموعات ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، بثلاثة أهداف دون رد.

رقم مميز لـ الهلال:

وحقق الهلال الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مواجهة، حيث حصد 13 نقطة، من أصل 15، حيث تمكن من الانتصار في أربع مباريات وتعادل في واحدة ضد الشارقة الإماراتي.

وسجل لاعبو الهلال 11 هدفًا، وتلقت شباكه 3 أهداف، ولم تتلقى شباك الهلال أكثر من هدفين في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا، منذ 2018.

ولم يسبق لشباك الزعيم أن استقبلت هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بدور المجموعات منذ 2018 من الريان والعين، حيث يسعى الهلال لتخطى هذه العقبة ضد الريان غدًا.