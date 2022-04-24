أعلن الدفاع المدني إصابة 8 أشخاص جراء حريق اشتعل في أحد المباني في ينبع.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : أخمد مدني ينبع حريقًا في مبنى، نتج عنه تأثر عدد من المركبات، وإخلاء (23) شخصًا تم نقل (8) منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.