كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في ورطة حاليًا بعد طلب عدد من الأعضاء الذهبيين في النادي عقد جمعية عمومية غير عادية.

#برنامج_شوت | عبدالرحمن الحميدي:

حسب مصادرنا عدد من الأعضاء الذهبيين بالنادي #الأهلي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لأنهم وجدوا مخالفات من قبل الإدارة الحالية.@A_AlHameedi#قنوات_SSC pic.twitter.com/7vFqS3tFam

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 21, 2022

مخالفات من إدارة الأهلي

وكشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” عبر قناة SSC أن عددًا من الأعضاء الذهبيين بالنادي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية بسبب عثورهم على مخالفات من قبل الإدارة الحالية.

وأضاف الحميدي أن الأعضاء الذهبيين طالبوا بعقد الجمعية العمومية يوم 25 رمضان الجاري، حيث رفعوا الطلب إلى إدارة ماجد النفيعي، ومن المقرر تحويل الطلب من إدارة الراقي إلى فرع وزارة الرياضة في جدة.

وكانت جماهير الراقي انتقدت إدارة ماجد النفيعي في أكثر من مناسبة بالموسم الحالي، كما طالبت برحيل الإدارة بسبب الإصرار على بقاء المدرب البلجيكي بيسنك هاسي، قبل أن تتم إقالته مؤخرًا.