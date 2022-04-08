أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان “طالب يعتدي بالضرب على معلم”، غير صحيح.

مشاجرة بين طالبين

وأضافت أن الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة بعد ظهر أمس الأول، مؤكدة أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها وإنهاء الخلاف القائم وأخذ التعهدات اللازمة بين الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأكدت إدارة التعليم بالمنطقة على اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير الحادثة ونشرها وإثارة الرأي العام وتضليله، بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة.