التزمت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، الصمت خلال الأيام الماضية، تجاه بيانات اتحاد كرة القدم ونادي النصر، قبل أن تُعلق على هذه الأمور، قبل قليل.

إدارة نادي الاتحاد ترد على بيان النصر:

وكشف وليد الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد”، عن رد العميد على بيان النصر، وقال: “التوضيح الوحيد الذي توفر لنا من مجلس إدارة نادي الاتحاد، جاء فيه بالنص؛ بالعربي نحن لسنا فاضيين”.

وتابع قائلًا: “نحن قريبين من تحقيق منجز ونرغب في تحقيقه، ونفرح فيه أنفسنا وجماهيرنا الغالية، وزير الرياضة والدعم السخي المقدم من الدولة هو للعمل والمنجزات، ليس للتصاريح والبكاء، يوم 29 مايو سنرد على كل شيء بإذن الله”.

النصر يشكو العميد وحمدالله:

وأصدر اتحاد كرة القدم بيانًا ردًّا على ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى قُدمت إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دون ذكر أسماء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام نادي النصر بعد ذلك بإصدار بيان رد فيه على تفاصيل تقدمه بشكوى إلى لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة ضد عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، أثبت من خلالها تحريض العميد للاعب المغربي على فسخ عقده مع العالمي.