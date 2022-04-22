تذمر عدد قادة المركبات في عدد من شوارع محافظة حفر الباطن من تعطل بعض الإشارات المرورية منذ عدة أشهر حيث إنها لا تعمل أو متهالكة ومنها ما يعاني من خلل فني.

إشارات المرور في حفر الباطن مهملة

وتعتبر إشارة تقاطع طريق الملك سعود مع طريق علي بن أبي طالب من أخطر التقاطعات حيث تسبب عطل الإشارة في تكدس للمركبات بشكل متكرر نظرًا لحيوية الطريقين.

وطالب عدد من قائدي المركبات تحرك إدارة المرور لمعالجة مشكلة الإشارات الضوئية التي تسبب إرباك حركة السير خصوصًا خلال هذه الأيام.

ومن جانبها، ذكرت مصادر مطلعة لـ “المواطن” أن سبب عدم إصلاح الإشارات المتعطلة يعود لانتهاء عقد الصيانة الذي لم يتم تجديده أو توقيع عقد جديد.

المرور يلتزم الصمت

وبدورها تواصلت “المواطن“ مع المتحدث الرسمي لمرور المنطقة الشرقية العقيد منصور الشكرة وتوجيه الاستفسارات الصحيفة حيال هذا الموضوع إلا أنه لم يرد على استفسارات الصحيفة حتى تحرير هذا الخبر.