باشر مرور العاصمة المقدسة حادث اصطدام شاحنة ومركبتين في خليص، نتج عنه إصابات متوسطة لشخصين.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في “تويتر”، أن استكمال التحقيق والاستدلال للحادث جارٍ.

نصائح مهمة لقائدي المركبات

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.