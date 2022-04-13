تمكّن -بفضل الله- فريق طبي متخصص بمستشفى أجياد للطوارئ من إنقاذ حياة معتمر بعد تعرضه لجلطة دماغية وضعف في الطرف الأيمن العلوي والسفلي أثناء أداء العمرة.

وتم نقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم وتم مباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة بمستشفى أجياد للطوارئ والنقل الاسعافي والعلاج التنفسي والتمريض، وحرص فريق الاستجابة السريعة على سرعة النقل إلى المستشفى وعمل الأشعة المقطعية للتأكد من عدم وجود نزيف دماغي.

تدخل مستشفى أجياد

كما تم مباشرة الحالة أيضاً من قبل إستشاري الأعصاب والسكتة الدماغية بالمستشفى الافتراضي وذلك عبر تقنية الطب الاتصالي والمرتبط بمستشفى أجياد للطوارئ ضمن مشروع السكتة الدماغية بالوزارة، والذي يتواجد فيه استشاريون طب الأعصاب والسكتات الدماغية على وذلك على مدار الساعة.

وقد تم التواصل مع الإستشاري من خلال الخدمة الافتراضية لتقييم حالة المريض، وكذلك للمساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة وفق ما تطلَبه الوضع حتى استقرت الحالة ولله الحمد.